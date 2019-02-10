USD (Alış - Satış) : 5,32 - 5,33 EURO (Alış - Satış) : 6,06 - 6,07

Diyarbakır'da silahlı kavga!

Diyarbakır’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 10 Şubat 2019 Pazar 22:36
Diyarbakır'da silahlı kavga!
Video için tıklayın

Olay, Bağlar ilçesinde bulunan 700. Yıl İlköğretim Okulu önünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, daha önce aralarında husumet bulunan iki grup, sokak ortasında karşılaştı. İki grubun tartışması bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Silahların konuştuğu kavgada, 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, görgü tanıklarını ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Polisİlköğretim OkuluGüvenlik Güçleri


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Şunun Şurasında Bir Ay Kaldı

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

SAYGIYI KAYBETMEDEN SEÇMEK

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı