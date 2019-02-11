USD (Alış - Satış) : 5,32 - 5,33 EURO (Alış - Satış) : 6,06 - 6,07

Damat dehşetinde ölü sayısı 5'e yükseldi

Gaziantep’te Miras kavgası sebebiyle 4 kişinin öldüğü olaydan yaralı olarak kurtulan Ertan Daşdelen’in eşi Sultan Daşdelen tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 11 Şubat 2019 Pazartesi 17:04
Damat dehşetinde ölü sayısı 5'e yükseldi
Video için tıklayın

Gaziantep'te Ertan Daşdelen tarafından vurulan 5 kişiden 3'ü ölmüş, 2 kişi ise yaralanmıştı. Yaralananlardan Daşdelen'in baldızı olan Semra Yaprak 2 gün sonra bughün de eşi Sultan Daşdelen 7 gün sonra hastanede hayatını kaybetti. Gaziantep'te miras yüzünden Ertan Daşdelen tarafından vurulan 5 kişiden 3'ü ölmüş, Daşdelen'in eşi ve baldızı ise ağır yaralanmıştı. Daşdelen'in baldızı 27 yaşındaki Selma Yaprak 2 gün sonra yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Bugünde Ertan Daşdelen'in eşi Sultan Daşdelen, 1 hafta sonra tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

7 gün sonra öldü

Başından vurulan ve 1 haftadır hastanede tedavi gören Sultan Daşdelen bugün cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Cenaze otopsinin ardından Gaziantep Asri Mezarlığı'na defnedilecek.

Saldırıdan kurtulan olmadı

Ertan Daşdelen eşine düşen mirası istemiş kendisine teklif edilen 400 bin TL'yi beğenmeyerek, eşinin amcası Bayram Şahin (69), kayınvalidesi Özden Şahin, (60), baldızı Dilek Çakmak (36), baldızı Semra Yaprak ve eşi Sultan Dağdelen silahla vurup öldürdü. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Adli TıpBayram ŞahinCenaze


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Şunun Şurasında Bir Ay Kaldı

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

SAYGIYI KAYBETMEDEN SEÇMEK

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı