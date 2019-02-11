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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fiyatlar yarı yarıya indi! Sırada o ürünler de var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gıda terörünü estirenlere karşı tanzim satışlarla bugün itibariyle ucuz ürün satmaya başladık. Fiyatlar neredeyse yarı yarıya inmiş vaziyette. Sebze ile sınırlı kalmayacak, temizlik malzemelerinde de buna gireceğiz" dedi.

Ekonomi / 11 Şubat 2019 Pazartesi 13:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fiyatlar yarı yarıya indi! Sırada o ürünler de var
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Keçiören'de toplu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Son günlerde Türkiye'de bir oyun oynanmaya başlandı. Patlıcan, domates, salatalık... Fiyatları tırmandırmaya başladılar. Bu bir terör estirmeydi, buna karşı nasıl Gabar'da Tendürek'te inlerine girdiysek gıda terörünü estirenlere karşı tanzim satışlarla bugün itibariyle ucuz ürünü satmaya başladık. Fiyatlar neredeyse yarı yarıya inmiş vaziyette. Sebze ile sınırlı kalmayacak, temizlik malzemelerinde de buna gireceğiz.



'DEFALARCA DENEYİP BAŞARAMAYAN İSMİ SAHNEYE SÜRDÜLER'

Geçmişte defalarca deneyip başaramayan şahsı CHP yeniden sahneye sürdü. Özhaseki, kendini Kayseri'de ispat etmiş bir isim, Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak kendini ispat etmiş bir isim. CHP kiminle el ele? Kandil'in desteklediği HDP, İYİ Parti, Saadet ve FETÖ. Bunlarla el ele yürüyor. Bunların zillet ittifakı, illet ittifakı var. Biz azami müştereklerimizin olduğu Cumhur İttifakı ile bu yolda yürüyoruz. Pazara kadar değil inşallah mezara kadar yürüyeceğiz. Bu mesele sıradan bir mesele değil. Vatanseverlik, rastgele bir olay değil.



'EN BÜYÜK TEFECİ IMF İLE İLK CHP ANLAŞTI'

Tek parti CHP'nin bu ülkeye maliyeti öylesine büyüktür ki, hala o dönemin yanlışlarının faturalarını ödemeye devam ediyoruz. Dün CHP'nin başındaki zat çıkmış bir sürü zırvayla milletin kafasını karıştırmaya çalışıyor. Asıl büyük ittifak içinde olduğu terör örgütünü gizliyor. Asıl büyük ittifakı bölücü örgütün güdümündeki partiyle yaptılar. Kandil'deki terör baronlarının yaptıkları açıklamalardan biliyoruz. Partisinin çözmesi gereken en büyük sorun kendisi olmuş haberi yok. Türkiye'nin tefecilere teslim edildiğinden söz ediyor. En büyük tefeci IMF ile ilk anlaşmayı CHP yapmıştır. IMF kapılarında senelerce CHP süründürmüştür. Türkiye'yi IMF cenderesinden biz kurtardık. İlk yapacakları iş Türkiye'yi yeniden IMF'ye teslim etmek olacak.



'İŞ BANKASI'NDAKİ CHP HİSSELERİ ER YA DA GEÇ HAZİNE'YE GEÇECEK'

İş Bankası'nın yüzde 28,5 gibi CHP ortağıdır. Biz oradan para almıyoruz ki diyor. O üyelerin ne yapıyor belli değil. Onu da Gazi'ye uygun olarak atacağız adımları, bu hisseyi er ya da geç Hazine'ye devredeceğiz.

'ARİFİYE'DEKİ PALET FABRİKASINI YABANCILARA SATMADIK'

Arifiye'deki palet fabrikasını yabancılara satmamızdan bahsediyor. Böyle bir satış söz konusu değil. Katar ve Türk ortaklığı 50/50 olmak üzere buranın işletmesini 25 yıllığına devrettik.

Ak PartiCumhurbaşkanıÇevre ve Şehircilik BakanıTürkiyeRecep Tayyip Erdoğan


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