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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'ya metrobüs müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ankara'yı bizim metrobüsle tanıştırmamız lazım. Yeni dönemde metrobüs olacak." dedi.

Güncel / 11 Şubat 2019 Pazartesi 23:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'ya metrobüs müjdesi

Sincan ilçesinde bulunan Yavuz Sultan Selim Millet Kıraathanesi ziyaretinde gençlerle yaptığı konuşmada Erdoğan, Ankara'da ulaşım araçlarının çeşitlendirileceğini belirtti.

Erdoğan, "Ankara'yı bizim metrobüsle tanıştırmamız lazım. Yeni dönemde metrobüs olacak. Raylı sistemler, artı metrobüs..." ifadesini kullandı.

Sohbet sırasında genç bir kızın "Kaygılarımız var, ileride ne olacağız, iş konusunda olsun, her alanda?" sorusuna Erdoğan, "Nitelikli elemana iş kesinlikle var. Nitelikli olmayanda sıkıntı var. Bizim öyle şehirlerimiz var ki eleman bulamıyorlar. Örneğin Gaziantep. Kayseri de aynı şekilde, eleman bulamıyorlar. Böyle Türkiye'de birçok şehirlerimiz var." cevabını verdi.

Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığının 20 bin öğretmen aldığını hatırlatarak, "Bütün mesele nitelik." dedi.

Hafta sonları okullardaki takviye kurslarına işaret eden Erdoğan, "Milli Eğitim Bakanlığımız yeni bir düzenleme yapacak. A okulundaki öğrenci B veya C okulunda hafta sonu takviye kursuna gidecek. Oradaki öğretmenler onlara ders verecek. Kendi öğretmeni ona ders, takviye kursu vermeyecek. Bunun hazırlıkları yapılıyor. Aynı benzer şeyden buralarda da millet kıraathanelerinde rehber öğretmenler olarak böyle bir şey yapılabilir, o da bir takviyedir." şeklinde konuştu.

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