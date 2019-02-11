CHP'den Gürsel Tekin'in açıklamalarına yanıt

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken bir basın toplantısı düzenledi.



Hayat pahalılığına çözüm olarak tanzim satış mağazaları açıldığını belirten Öztrak, “Uyaralım, sadece tanzim satış mağazaları yetmez. Bu projenin ayakları eksik. Tarımdaki yangın sönmeden, tarladaki yangın sönmeden mutfaktaki yangını söndüremezsiniz” değerlendirmesinde bulundu.



FATİH BUCAK'IN ADAYLIĞI GERİ Mİ ÇEKİLECEK?



Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Öztrak, CHP'nin Şanlıurfa Siverek Belediye Başkan Adayı Fatih Bucak'ın dünkü aday tanıtım toplantısına katılmadığı hatırlatılarak, Bucak'ın adaylığının geri çekilmesinin MYK'da gündeme gelip gelmediği sorusu üzerine, “Ben aşağı inerken yukarıda bir sunum vardı. Dolayısıyla ben orada olduğum sürede tartışılan konular arasında Fatih Bucak yoktu” dedi.



“BU SÜREÇTE BAZI ARKADAŞLARIMIZIN BEKLENTİLERİ GERÇEKLEŞMEMİŞ OLABİLİR”



CHP'li Gürsel Tekin'in aday belirleme sürecine yönelik partisine yaptığı eleştirilerin hatırlatılması üzerine Öztrak, “Bu süreçte bazı arkadaşlarımızın beklentileri gerçekleşmemiş olabilir. Beklentileri gerçekleşmeyen arkadaşlarımızın kamuoyuna bir açıklamada bulunurken duygusal tepki göstermekten mümkün olduğu kadar uzak durmaları dikkatli olmaları yararlıdır diye düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.



'BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARIMIZIN TAMAMINA YAKININI PM'NİN ONAYINI ALARAK BELİRLEDİK'



CHP'nin belediye başkan adaylarının Parti Meclisi onayına sunulmadan Kılıçdaroğlu tarafından belirlenmesinin parti tüzüğüne aykırı olduğu yönündeki haberlerin sorulması üzerine Öztrak, şunları kaydetti:



“Belediye başkan adaylarıyla ilgili olarak Parti Meclisimizden geçmeden sizlere herhangi bir açıklama yapamayacağımı söylüyorum. Belediye başkan adaylarımızın tamamına yakınını PM'nin onayını alarak belirledik. Onun dışında tarihin yaklaşması nedeniyle son kalan birkaç tane vardı. Bununla ilgili olarak da PM'den MYK'mıza yetki aldık. O yetkiyi kullanarak da belirledik. Bu iddiaların nereden çıktığını hakikaten anlamakta güçlük çekiyorum. Ben bu iddiaların büyük kısmının nerelerden neşet ettiğini gayet iyi görüyorum. CHP emin adımlarla Türkiye'deki belediyelerin çok büyük bir kısmını almaya doğru ilerliyor.”



İş Bankasının Hazineye devriyle ilgili soruya Öztrak, “İş Bankası hususunun ben bu ülkede vatandaşın gerçek gündemini karartmak amacıyla ortaya atılan bir husus olduğunu düşünüyorum. Bunun ne hukuka, ne miras hukukuna, ne sözleşme serbestisine, ne anayasayla güvence altına alınmış birçok hususa uymadığını ve böyle bir girişimin içeride ve dışarıda ciddi huzursuzluklara yol açtığını bu açıklamalar her yapıldığında bu ülkenin itibarlı bir bankasının hisselerinde ciddi dalgalanmalara neden olunduğunu anayasamızın amir hükümlerinden birinin de ülkede spekülatif hareketlerin önlenmesi olduğunu, bu ülkeyi yönetme sorumluluğunu taşıyan AK Parti Genel Başkanının bugün bu açıklamalarıyla anayasaya aykırı bir biçimde spekülatif hareketlere neden olduğunu söylemiştim” şeklinde konuştu.



Genel Sekreterlikten istifa eden Akif Hamzaçebi'nin yerine gelecek ismin kim olacağı sorusuna Öztrak, “Henüz daha belli değil. Belli olduğunda açıklarız” dedi.



Gürsel Tekin CHP'de kazan kaldırdı Kaynak : İHA

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