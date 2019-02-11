Adnan Oktar'ın eski kediciği Ceylan Özgül evlendi!

Adnan Oktar Suç Örgütü Soruşturması'nın itirafçıları arasında yer alan ve operasyon öncesi hem savcılığa hem de İstanbul Mali Suçlar Şubesi'ne önemli bilgiler aktaran iki kilit isim Ceylan Özgül ve Ümit Kuruca evlendi. İstanbul, Üsküdar Evlendirme Dairesi'nde hayatlarını birleştiren Ceylan Özgül ve Ümit Kuruca, nikaha katılanlara üzerinde 'Bu mutlu günümüzde bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Bu fidanı dikmeniz ve sevgiyle yetiştirmeniz dileğiyle' yazılı zeytin fidanı hediye etti.







30 yıl kaldığı Adnan Oktar Suç Örgütü'ne düzenlenen operasyonda yakalanarak tutuklanan fakat daha sonra itirafçı olarak cezaevinden tahliye edilen Murat Develioğlu da serbest kaldıktan bir hafta sonra evlenerek kendisine yeni bir hayat kurmuştu. Ceylan Özgül Adnan Oktar örgütünde birbilerini hiç tanımayan insanların ailelerin dava açmalarını engellemek için biribiriyle evlendiğini şöyle anlatmıştı.







Ailelerin dava açmasını sınırlandırmak için kızlar oradaki müritlerle evlendirilirdi. Bu normal bir evlilik olmuyor. O insanı sadece evlendiğiniz an görüyorsunuz. “Kocam” dediğiniz insanı sokakta görseniz tanımazsınız. Sadece nikah memurunun önüne gidip “Evet” dersiniz, sonra farklı kapılardan çıkıp gidersiniz. Sorduklarında “Müritlerimiz evliler” demek için.







CEYLAN ÖZGÜL KİMDİR?



27 Ağustos 1980 doğumlu olan Ceylan Özgül 38 yaşında. Uğur Kolejini bitiren Ceylan Özgül refah seviyesi yüksek bir aileden geliyor. Öte yandan Özgül, İstanbul Üniversitesi mezunudur. Babası elektrik mühendisi olan Ceylan Özgül, aslen Balıkesirli ve Ayvalık ilçesi Altınova nüfusuna kayıtlıdır.



2007 yılında elektrik mühendisi olarak İstanbul'da yaşayan babası Feridun Özgül, kızını Adnan Oktar örgütünden kurtarmayı denemiş ve kızını alan baba Ceylan Özgül'ü memleketi Balıkesir Ayvalık‘a götürmüştür. Ancak Ceylan Özgül babasıyla ilgili “Beni zorla alıkoyuyor” şikayetinde bulunmuş, reşit olduğu için de baba Feridun Özgül tutuksuz yargılanmıştı.











