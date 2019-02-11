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81 ilde eş zamanlı operasyon! 243 araç trafikten men edildi

İçişleri Bakanlığı, 81 ilde eş zamanlı olarak okul çevreleri ve okul servis araçları denetim uygulaması yaptı. Uygulamada, 31 bin 600 okul servis aracı denetlendi, bin 733 araca ceza kesildi. Eksikliği 243 servis aracı ise trafikten men edildi. Operasyonlarda ayrıca çeşitli suçlardan aranan 2 bin 675 kişi de yakalandı.

Güncel / 11 Şubat 2019 Pazartesi 09:31
81 ilde eş zamanlı operasyon! 243 araç trafikten men edildi

Ülke genelinde eş zamanlı olarak 48 bin 673 personelin katılımı ile yapılan uygulamada; 31 bin 600 okul servis aracı denetlendi. 208 adet “Okul Servis Araçları Yönetmeliğine Uymamak”, 84 adet “Emniyet Kemeri Takmamak” 55 adet “Fazla Yolcu Taşımak” ihlalleri başta olmak üzere toplamda bin 733 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Eksikliği tespit edilen 243 okul servis aracı trafikten men edildi.

Okul çevreleri ile öğrenci yurtlarına yakın alanlarda bulunan park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları vb. umuma açık yerlerde yapılan denetimlerde ise 5 bin 845 okul çevresi ile 26 bin 630 umuma açık yer kontrol edildi, 198 işyeri hakkında idari işlem yapıldı.

ARANAN 2 BİN 675 KİŞİ YAKALANDI

Denetimlerde; okullar çevresinde ve umuma açık yerlerde bulunan 362 bin 202 şahıs sorgulandı. 2 FETÖ/PDY, 24 uyuşturucu suçları, 12 cinsel suçlar, 63 yaralama, 31 hırsızlık, 18 dolandırıcılık, 25 tehdit, 10 hakaret, 5 kayıp çocuk, 2 bin 261 yoklama kaçağı-bakaya, 224 diğer suçlardan olmak üzere toplam 2 bin 675 aranan şahıs yakalandı.

İçişleri BakanlığıServis Aracı


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