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Kartal'da enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sona erdi

Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği çöken Yeşilyurt Apartmanı'ndaki arama çalışmaları sona erdi. Bakan Kurum, çevredeki 8 riskli binanın yıkımının kararlaştırıldığını ve bölgede kentsel dönüşüm yapılacağını söyledi.

Yaşam / 10 Şubat 2019 Pazar 15:18
Kartal'da enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sona erdi
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İstanbul'un Kartal ilçesinde 14 kişinin yaralandığı, 21 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sona erdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve yetkili savcı, Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın çevresinde incelemelerde bulundu.

Enkaz kaldırma ve arama çalışmalarının sona erdiği binanın zemin etüdü yapılmaya başlandı.

Yeşilyurt Apartmanı'nın zemin etüdünün tamamlanmasının ardından, bitişiğinde yer alan ve risk taşıyan Yunus Apartmanı'nın da yıkımı gerçekleştirilecek.

Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, enkaz altında kalarak hayatını kaybeden vatandaşların cenaze törenine katıldı. Bakan Kurum daha sonra mahalledeki bir düğün salonunda, Yeşilyurt Apartmanı'nın etrafında yer alan ve risk nedeniyle boşaltılan apartmanların yöneticileri ve sakinleriyle bir araya geldi.

Toplantı sonrası açıklama yapan Murat Kurum şunları söyledi:

'Yıkılan binamız etrafındaki 10 apartmanda risk analizi yapıldı. 2 binamızda biri İhya Apartmanı diğeri de Çam Apartmanı dışındaki 8 bina riskli. Bu 8 binanın hak sahipleriyle görüştük, bu binaları süreç içerisinde yıkacağımızı ve alanın tamamında bir kentsel dönüşüm yapacağımızı ilettik. Bakanlık olarak kira desteği ve TOKİ eliyle süreci yürüteceğiz. Yunus Apartmanı'nın yıkımına bugün başlanacak. Bölgede yıkılması gereken binaları yıkacağız, güçlendirme gereken binalara güçlendirme için başvuru yapılabilir. Yunus Apartmanı'nda evdeki ziynet eşyalarının alımı bittikten sonra binanın yıkımı bugün gerçekleştirilecek. Alınan numunelerde beton kalitesi çok düşük. Deniz kumunu gördük. Beton dayanımı yeni yönetmeliğin çok çok altında. Riskli binaların tespitini ücretsiz olarak yapıyoruz.'

21 ÖLÜ, 14 YARALI

Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'taki Yeşilyurt Apartmanı 6 Şubat'ta saat 15.59 sıralarında çökmüş, olayın hemen ardından bölgeye sevk edilen ekipler, arama kurtarma çalışmalarını başlatmıştı. Çökmenin ardından çevredeki 7 bina da güvenlik gerekçesiyle tahliye edilmişti.

Arama kurtarma çalışmalarında, enkazdan 14 kişi yaralı olarak kurtarılarak hastanelere kaldırılmış, 21 kişinin de cansız bedenine ulaşılmıştı.

Kaynak : AA

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