Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki tarihi törende açıkladı! KDV müjdesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Meydanı'nda Atatürk Kültür Merkezi Temel Atma Töreni'nde konuştu.



Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:



'Temelini atmakta olduğumuz AKM 95 bin 600 metrekare kapalı alana sahip 5 ayrı bloktan oluşuyor. Toplam yatırım bedeli 860 milyon lira olan Atatürk Kültür Merkezi Projesi'nin, İstanbulumuz ve tüm Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum. Proje her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde hazırlandı. Bakanlığımızdan TOKİ'ye belediyemizden işçilerimize kadar şimdiden teşekkür ediyorum. İnşallah yoğun bir mesai ile çalışıp 2 yıl gibi kısa bir sürede tamamlayıp sanatseverlerin hizmetine sunacağız. Tarih, medeniyet ve kültür başkentimiz İstanbul'un şanına yakışır bir eseri kazandırmış olacağız. Bu projeyi temel atma aşamasına getirmek için büyük mücadeleler verdik.



Bazı marjinal çevreler projemizi engellemek için çalıştılar. Sokakları karıştırarak projeyi sabote etmeye çalıştılar. AKM'nin yerine AVM yapacağımız, cami yapacağımız, ismini değiştireceğimizi söylediler. Aynı şeyi Harbiye'yi yaparken de söylediler. 2007 yılından itibaren farklı kurumların yaptığı incelemeler eski binanın kullanılamaz olduğunu ortaya koymuştu. Depremden sonra kullanılamaz durumdaydı. İncelemeler eski binanın depreme dayanıklılık bakımından gecekondudan farkı olmadığını göstermişti. Eski bina İstanbul'un beklentilerine cevap vermiyordu.



Eski yapının yıkılığ daha modern bina yapılmasına karşı çıkanlar ideolojik bağnazlıkla hareket ediyordu. Üzüm yemenin değil bağcıyı dövmenin peşindeydiler. Bu sözde sanatseverlerin Gezi olaylarında neler yaptıklarını milletimizi nasıl aşağıladıklarını terör örgütlerinin paçavralarıyla buradaki eski binayı nasıl kirlettiklerini hepimiz çok iyi biliyoruz. Güya AKM hassasiyetiyle hareket edenler Gezi'de AKM'yi demokrasimize saldırmanın esnafımızın malını mülkünü yağmalamanın aracı haline getirdiler. Bunları burada yaşadık. Ne yapacaktır seyir mi edecektik. Oraya teröristlerin resimlerini astılar.



Ne Gezi vandallığı döneminde ne de sonrasında tehditlere boyun eğmedik. Ülkemize ve İstanbul'a yakışır bir eser kazandırmak için yolumuza devam ettik. Temelini atacağımız bina sadece bir kültür merkezi değildir. Bu eser aynı zamanda son 5 yıldır milli iradeye kast eden, vatan, millet düşmanlarına verilmiş en güzel cevap olacaktır. İstanbul kendini bu projede bulacak. İstanbul kendini bu projede adeta millet kıraathanesiyle bulacak. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi, milletin değerleriyle, inancıyla, insanımızın tarihi ve kültürüyle kavgalı, jakoben zihniyete karşı dikilmiş bir zafer anıtı olacaktır.



RAMİ KIŞLASINA KÜTÜPHANE



Sadece AKM'de değil Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi tüm projelerimizde belirli kesimlerin saldırısına uğradık. Buradan bir müjde daha vereyim Rami Kışlası'nı İstanbul'un en büyük kütüphanesi olacak. Rami Kışlası'nda 6 milyon ciltlik bir kütüphane açacağız. Türkiye'yi kendi malı gibi gören kimi çevreler yatırımlarla ilgili gösterdiği rahatsızlığı sanat ve kültür alanında da göstermiştir. Kendi kalıpları dışında hiçbir sanat tarızının varlığına katlanamıyorlar. Sanat hoşgörünün aracıdır.



KİTAPTA KDV KALKIYOR



İki hafta sinema sektöründeki sorunları çözdük. Şimdi bir müjde daha veriyorum. Bu hafta Meclis'te görüşülecek bir kanunla kitap ve süreli yayınlarda KDV'nin sıfıra düşürülmesini hem yayıncıları hem satıcıları kapsayacak şekilde genişletiliyor. Artık kitapta, dergide, gazetede KDV olmayacak.



Artık hiç kimse, hiçbir kesim kültür ve sanatta ülkemizi vasata mahkum edemeyecek. Sanat ve sanatçı istismarını siyasetlerinin aracı görenler, Türkiye'nin kültür ve sanat hayatını körleştiremeyecek.'