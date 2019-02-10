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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halde terör estirenlerin işini bitireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Halde terör estirenlerin işini de en kısa zamanda bitiririz" dedi.

Siyaset / 10 Şubat 2019 Pazar 15:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halde terör estirenlerin işini bitireceğiz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da konuşma yaptı.

Erdoğan'ın yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

'Sandıklarda en ufak bir su sızmasına, kaçağa izin vermeyeceğiz. Bir sandıkta 300 ila 350 seçmen var. Bunları paylaşacağız. Önceden kahve dağıtıyorduk, şimdi çay dağıtacağız. Bu hazırlanan 250'şer gramlık çay poşetlerimiz var. Teşkilatımız bunları size teslim edecek siz de bunları teslim edeceksiniz ve keyifli saatler diyeceksiniz. Bununla evlere gireceğiz.

Durmak yok yola devam. İstanbul'u 1 Nisan'dan itibaren daha da geliştirerek yola devam edeceğiz. Bugün AKM'nin yeni binasının temelini attı. 20 ay sonra AKM yeni haliyle bitmiş olacak. Muhteşem bir opera binası yapıyoruz. İstanbul'a da bu layık. İstanbul'da inşallah Binali Yıldıırm kardeşimizle yola devam edeceğiz. CHP'yi 3 Ç ile tarif edersiniz; çöp, çamur, çukur... Şu anda övündüğümüz bir Bağcılar, bir Güngören varsa bu AK Parti belediyeciliğidir.

Patates, domates sivri biber diyorlar. Bunların hepsi yutturmaca. Fakat şimdi hükümetimiz el ele verdi. Siz böyle mi yapıyorsunuz, şimdi sizlere tanzim satışlarla illere giriyoruz. Yarından itibaren bütün buralar kuruluyor. Bizler maliyetine bunu vatandaşımıza satacağız.

Halde rapor tutacak müfettişlerimizei dövmeye kalktılar. Neden kovana çomak sokulduğu için. Kendini devletten güçlü sanan varsa devlet teröristlerin işini nasıl bitirdiyse halde terör estirenlerin işini de en kısa zamanda bitiririz.'

Ak PartiCumhurbaşkanıSivri BiberRecep Tayyip Erdoğan


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