USD (Alış - Satış) : 5,75 - 5,76 EURO (Alış - Satış) : 6,38 - 6,39

Üşüyen Suriyeli minik kıza polis şefkati

Taksim Meydanı’nda görev yapan bir trafik polisi mendil satarken üşüdüğünü fark ettiği 10 yaşındaki Suriyeli İpek F.,’yi mağazaya götürerek mont aldı. Soğuk kış günlerinde minik kızın üşümesine kayıtsız kalmayan duyarlı polis, hareketiyle hem küçük kızı hem de yürekleri ısıttı.

Yaşam / 09 Aralık 2019 Pazartesi 11:16
Üşüyen Suriyeli minik kıza polis şefkati
Video için tıklayın

Taksim Meydanı'nda görev yapan bir trafik polisi bölgede üzerinde mont olmadan mendil satan 10 yaşındaki İpek F., isimli Suriyeli küçük kızın üşüdüğünü fark etti. Minik kızın üşümesine kayıtsız kalmayan trafik polisi, İpek F.,'nin elinden tutarak İstiklal Caddesi'ndeki bir mağazaya götürdü. Mağazada küçük kıza beğendiği montu göstermesini söyleyen polis, kızın beğendiği montu satın alarak ona hediye etti. Soğuk kış günlerinde minik kızın üşümesine kayıtsız kalmayan duyarlı polis, hem küçük kızı hem de yürekleri ısıttı. Suriyeli küçük kız ise polisin kendisine mont almasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

“ÜŞÜDÜĞÜM İÇİN BANA MONT ALDI”
Babasının Suriye'deki iç savaşta öldüğünü belirten belirten 10 yaşındaki Suriyeli İpek F., “Teşekkür ediyorum. Üşüdüğüm için bana mont aldı. Bana gel sana mont alayım dedi.

Ben de gittim, mont aldı. Çok mutlu oldum” dedi.

(Sümer Avcı/İHA) Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

PolisKüçük KızTrafik Polisiİstiklal

loading...

YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

Erdoğan ABD'ye gitmeli mi?

Mehmet Orhan
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı