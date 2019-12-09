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Mustafa Balbay'dan 'öküz' benzetmesi!

Mustafa Balbay'ın ittifak ortaklarını öküze benzetmesi gülüşmelere neden oldu.

Televizyon / 09 Aralık 2019 Pazartesi 23:01
Mustafa Balbay'dan 'öküz' benzetmesi!
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Cumhuriyet Halk Partisi eski Milletvekili Mustafa Balbay Habertürk canlı yayınında yaptığı açıklamalar gülüşmelere neden oldu.

Balbay, yerel seçimlerde CHP'nin yaptığı ittifakla neler kazandığı anlartırken, ittifak ortaklarını 'öküze' benzetti.

'YENİ ÖKÜZLER BULUNUR'

CHP'nin ittifak ortağı olarak yeni öküzler bulabileceğini söyleyen Balbay 'CHP bir aday belirleyecek, Saadet Parti olabilir diyecek, İYİ Parti olabilir diyecek hatta bence Cumhur İttifakı'ndan pek çok kişi bu oluşuma oy verecek. Bunun adı İstanbul İttifakı da kondu. Cumhuriyet Halk Partisi burada çok önemli bir şey başardı. Ama şimdi kritik bir eşikteyiz bence. Mehmet Bey'in değerlendirmesi, sevgili Saraç'ta öküz öldü diyor doğru. Yeni öküzler bulunabilir.' diye konuştu.

TOPARLAMAYA ÇALIŞTI

Bu sözler Didem Arslan'ı ve diğer yorumcuların güldürürken, Balbay sözlerine toparlamaya çalıştı. Kaynak : Beyaz Gazete Özel

MilletvekiliMustafa BalbayCumhuriyet Halk PartisiDidem Arslan

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