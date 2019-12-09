Konya'da fuhuş rezaleti! Kız kardeşi, eski eşi, yeğeni...

Edinilen bilgiye göre, Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, tarafından geçtiğimiz günlerde fuhşa zorlama ve yer temini sağlamak suçundan yapılan teknik ve fiziki takip sonrasında 6 faklı adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda adreslerde, kadınlara fuhuş yaptırdığı iddia edilen S.O., eski karısı Ö.K, yeğeni S.O. ve arkadaşları yabancı uyruklu K.P. adlı kadın ile İçel’de olduğu tespit edilen 1 şüpheli olmak üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi. Şahıslar burada çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.