USD (Alış - Satış) : 5,79 - 5,80 EURO (Alış - Satış) : 6,41 - 6,42

Konya'da fuhuş rezaleti! Kız kardeşi, eski eşi, yeğeni...

Konya’da fuhuş operasyonunda gözaltına alındıktan sonra bugün adliye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3. Sayfa / 09 Aralık 2019 Pazartesi 17:26
Konya'da fuhuş rezaleti! Kız kardeşi, eski eşi, yeğeni...

Edinilen bilgiye göre, Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, tarafından geçtiğimiz günlerde fuhşa zorlama ve yer temini sağlamak suçundan yapılan teknik ve fiziki takip sonrasında 6 faklı adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda adreslerde, kadınlara fuhuş yaptırdığı iddia edilen S.O., eski karısı Ö.K, yeğeni S.O. ve arkadaşları yabancı uyruklu K.P. adlı kadın ile İçel’de olduğu tespit edilen 1 şüpheli olmak üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi. Şahıslar burada çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Şafak VaktiFuhuş

loading...

YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

Erdoğan ABD'ye gitmeli mi?

Mehmet Orhan
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı