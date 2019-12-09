Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kayyum eleştirisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe teklifi üzerine konuştu.



Konuşmasında HDP'li belediyelere kayyum atanmasını da eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri, HDP sıralarından alkış aldı.







'BU İŞİN KAYYUMU OLMAZ'



Kılıçdaroğlu, 'Kayyumlara birlikte isyan etmeliyiz.' diyerek şu ifadeleri kullandı:



'Milletin oyuna darbe vurulamaz. Kişi belediye başkan adayı oluyor mu? Oluyor. Seçime girip kazanıyor, sonraki gün görevden alıyor. Hangi gerekçe ile görevden alıyorsun? Yargı mı alıyor? Hayır. Yürütme görevden alıyor. Milletin iradesi ile göreve gelen, atanmış tarafından görevden alınıyor. Ortak bir şekilde buna isyan etmeliyiz. Yargı kararı yok ortada. Yargı ‘seçime girebilirsin' diyor. İtiraz etmeliyiz. Ankara, Balıkesir Belediye Başkanları görevden alındığında da aynısını söyledim. Bu işin partisi olmaz.'