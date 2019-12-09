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Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı!

Üniversitelere ek kadro müjdesi geldi. Yükseköğretim Kurulundan (YÖK), öğretim elemanı bulmada sıkıntı çekilen alanlar başta olmak üzere üniversitelere 535 araştırma görevlisi kadrosu için atama izni verildiği bildirildi.

Eğitim / 09 Aralık 2019 Pazartesi 15:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı!

YÖK'ten yapılan açıklamada, ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlardaki nitelikli insan gücünü karşılayabilmek için planlanan pek çok projenin Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle hayata geçirildiği ifade edildi.

YÖK'TEN EK KADRO AÇIKLAMASI
Bunlardan biri olan 'Öncelikli Alanlar Kapsamında Araştırma Görevlisi İstihdamı Projesi' için toplam 535 araştırma görevlisi kadrosuna atama izninin YÖK tarafından yükseköğretim kurumlarına tahsisinin Cumhurbaşkanlığı makamınca uygun bulunduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: Bu sene 'Yeni YÖK' olarak öğretim üyesi temininde güçlük çekilen alanlar dikkate alınmak suretiyle, cari usulde üniversitelerin kendilerinin belirlediği alanlarda kullandığı kadrolara ek olarak alınan ilave kadro izinleri için merkezi bir planlama yapılmıştır. Bu bağlamda 180'i hukuk olmak üzere eczacılık, mimarlık, psikoloji, hemşirelik, otizm spektrum bozukluğu eğitimi, özel eğitim, odyoloji, dil ve konuşma terapisi gibi alanlarda lisans üstü eğitim yaptırılması amacıyla öğretim elemanı bulmada sıkıntı çekilen alanlar başta olmak üzere yükseköğretim kurumlarına toplamda 535 araştırma görevlisi kadrosu için atama izni verildi. Adayların değerlendirilmesi ve seçimi cari usule göre üniversiteler tarafından yapılacak.

2 YIL SONRA KADRO EKSİKLİĞİ GİRELİCEK
Açıklamada, projeksiyonlara göre gelecek 2 sene aynı minvalde politika izlendiğinde bu alanlara ilişkin öğretim üyesi eksikliğinin büyük ölçüde giderilmiş olacağı, bu kapsamda ilan süreçlerinin devam ettiği belirtildi.

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