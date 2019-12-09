Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği(AHİD)'in Yenimahalle şubesi yine örnek bir davranışa imza attı.



AHİD Yenimahalle Şube Başkanlığı ''Geleceğe bizde nefes oluyoruz' projesi ile şube başkanı Sefa Bayrak ve yönetimi ile birlikte Yenimahalle'de bulunan Şehit Harun Parlak İlkokulu'na 75 adet fidan dikti.



Başkan Bayrak yaptığı açıklamada, ''AHİD ailesi olarak geleceğe 75 nefes hediye ettik. AHİD Yenimahalle olarak böyle güzel bir etkinlik yaparak diğer dernek ve sivil toplum kuruluşlarına öncülük etmek bize gurur verici bir durum oldu. Bu gün yanımızda olan arkadaşlarımıza teşekkür ederim.'' diye konuştu.

















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