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Uludağ'da kaybolan dağcılardan 7 gün sonra iz bulundu

Uludağ’da 1 Aralık günü kaybolan 2 dağcıdan ilk defa iz bulunması, arama kurtarma çalışmalarının yönünü değiştirdi.

3. Sayfa / 08 Aralık 2019 Pazar 09:23
Uludağ'da kaybolan dağcılardan 7 gün sonra iz bulundu
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Jandarma arama kurtarma ve AFAD ekipleri gece yarısı yaptığı arama sırasında dere yatağında kırmızı renkte bir mont buldu. Dağcıların son görüntülerini inceleyen ekipler, montun Mert Alpaslan'ın Uludağ'a geldiği gün giydiği kırmızı mont olduğunu tespit etti.

Arama çalışmalarının 7. gününde ilk defa 2 dağcıdan iz bulunması arama kurtarma ekiplerinin yönünü dere yatağının olduğu bölgeye çevirdi.

Sabahın erken saatlerinde ekipler dere yatağı bölgesinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kaynak : İHA

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JandarmaDere Yatağı

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