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Milli Savunma Bakanı Akar'dan Libya antlaşması açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar, Libya ile imzalanan mutabakatlara ilişkin, "Bu hiçbir şekilde diğer ülkelere karşı bir tehdit, diğer ülkelerin hakkına, hukukuna taciz değildir." dedi.

Siyaset / 08 Aralık 2019 Pazar 20:07
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Libya antlaşması açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'ni ziyaret etti.

Akar, burada yaptığı açıklamada, Libya ile imzalanan 'Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası' ve 'Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'na ilişkin, 'Bu hiçbir şekilde diğer ülkelere karşı bir tehdit, diğer ülkelerin hakkına, hukukuna taciz değildir.' değerlendirmesinde bulundu.

Akar, şöyle devam etti:

'Mutabakatların gereklerini yapmaya devam ediyoruz. ABD'li müttefiklerimizin, Rus dostlarımızın da sorumlulukları yerine getirmelerini bekliyoruz. NATO ittifakına tehditleri ciddiye alıyoruz, aynı şekilde ittifakın da bize karşı sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz.'

Milli Savunma BakanıLibyaKara Kuvvetleri

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