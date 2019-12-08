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Kenya'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Kenya’da 10 kişinin hayatını kaybettiği yolcu otobüsüne düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Güncel / 08 Aralık 2019 Pazar 13:51
Kenya'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kenya’nın Mandera vilayetinde seyir halindeki bir yolcu otobüsünü hedef alan terör eylemi sonucunda ilk belirlemelere göre aralarında polis memurlarının da bulunduğu 10 kişinin hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost Kenya hükümetine ve halkına başsağlığı diliyoruz" denildi. Kaynak : İHA

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Terör EylemiPolisBaşsağlığıKenya

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