Beton mikseri dehşeti: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Olay, saat 13.00 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 81 yaşındaki Hasan ve 71 yaşındaki Mehmet Danalıoğlu, caddede yolun karşısına geçmek istedi. Yaşlı adamlar tam refüje adım atacakları esnada Vaysal Ş. idaresindeki 34 ACC 657 plakalı beton mikseri çarptı. Aracın arka lastiklerinin altında kalan iki yaşlı adam ağır yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Hasan Danalıoğlu’nu Şişli’deki özel bir hastaneye, Mehmet Danalıoğlu’nu ise Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan Hasan Danalıoğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, ağır yaralanan Mehmet Danalıoğlu ise ameliyata alındı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparak kazayla ilgili tutanak tuttu. Sürücüyü gözaltına alan polis, ifadesini almak üzere Şişli Polis Merkezine götürdü.



Sürücünün şantiyedeki arkadaşları ise beton mikserinden çektikleri hortumla yerdeki kanları temizlerken, ölen Hasan Danalıoğlu’ndan geriye olay yerinde ayakkabısı ve takkesi kaldı.



Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaynak : İHA

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