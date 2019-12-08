Amanos Dağları'nın kahramanları zorlu kış şartlarına hazır

Terör örgütü PKK'ya büyük darbe vurulan Amanos Dağları'ndaki hakim iki tepeye konuşlandırılan keşif ve gözetleme kulelerinde görevli özel harekat polisleri, zorlu kış şartlarına hazır.



Amanos Dağları'nda 'Bayraktepe' ve 'Sancaktepe' olarak adlandıran hakim tepelerde görev yapan özel harekat polislerinin 'vatan nöbeti' sürüyor. Burada 7 gün 24 saat nöbet tutarak teröre göz açtırmayan özel harekatçılar, kış aylarında bölgedeki olumsuz hava şartlarıyla da mücadele ediyor.



Milli silahlarla tam donanımlı şekilde terörle mücadele eden özel harekat polisleri, zorlu doğa şartlarında görevlerini aksatmadan yerine getirip halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için elleri tetikte bekliyor.



Dağların eteklerinden Osmaniye kent merkezine düzenlenebilecek olası saldırıların önüne geçilmesinde önemli görev üstlenen 'vatan bekçileri', halkın huzuru ve güvenliği için arama-tarama, nöbet ve gözlem faaliyetlerini kışın da aksatmamak adına hazırlıklarını tamamladı.



Özel harekat polislerinin, kış mevsimi için gerekli teçhizatlarla donatılmasının yanı sıra olası saldırılara hızlı ve etkin şekilde cevap verilmesi adına bölgede yol açma çalışmaları yapıldı.



- 'Amanoslar'da devletin gücü dışında hiçbir güç yok'



Osmaniye Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehre hakim iki bölgede keşif, gözetleme, arazi arama-tarama gibi faaliyetler yürüttüklerini söyledi.



Kentin emniyetini sağlamak adına 24 saat esasına göre çalışmalarının sürdüğünü anlatan Okumuş, şöyle konuştu:



'Gördüğünüz gibi arkadaşlarımız burada konuşlanmış durumdalar. Şehrimiz emniyet altında, Osmaniye emniyette. Arkadaşlarımızın aşamayacağı hiçbir şey yok. Her tarafta, Amanoslar'ın her yerinde varız. Hiçbir sıkıntı yok. Kış yapılanmamızla ilgili bütün hazırlıklarımız bitti, yollarımız yapıldı. Hiçbir sıkıntımız yok. Allah'a şükür, burada emniyetimiz bütün gücüyle var. Şu anda Amanoslar'da devletin gücü dışında hiçbir güç yok.' Kaynak : AA

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