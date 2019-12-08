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80 milyonluk kuyruk

Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyesine ilgi büyük oldu. Eminönü'ndeki ünlü bilet gişesi Nimet Abla önünde uzun kuyruk oluştu. Vatandaşlar bilet alabilmek için kuyrukta bekledi.

Güncel / 08 Aralık 2019 Pazar 17:14
80 milyonluk kuyruk

Yılbaşında büyük ikramiyeye kavuşma hayalleri kuranlar İstanbul'da Milli Piyango bileti denildiğinde akla ilk gelen Eminönü'ndeki Nimet Abla gişesine akın etti.

Yoğun ilgi sonucu bilet gişesinin önünden öğle saatlerinden itibaren metrelerce kuyruk oluştu.

Vatandaşlar kuyrukta bekleyerek piyango biletlerini alabildiler. Çekiliş tarihi yaklaştıkça piyango bayilerinin önündeki kuyrukların daha da uzaması bekleniyor.








Milli PiyangoÇekiliş

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