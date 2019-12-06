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Yangından geriye oyuncakları kaldı

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde elektrik sobasından çıkan yangında hayatını kaybeden iki kız çocuğundan geriye evde oynadıkları oyuncakları kaldı.

3. Sayfa / 06 Aralık 2019 Cuma 22:28
Yangından geriye oyuncakları kaldı
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Edinilen bilgiye göre, Yahyalı ilçesine bağlı Seydili Mahallesi Seyitgazi Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın zemin katında meydana gelen olayda Kader A. (22), kızları 3 yaşındaki Zeynep ve 2 yaşındaki Zehra'yı evde bırakarak alışverişe gitti. Bu sırada evde açık bırakılan elektrikli soba devrildi. Sobanın devrilmesiyle birlikte evde yangın çıktı. Anne Kader A., eve gelince pencereden duman çıktığını gördü. Kader A.'nın ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, dumandan zehirlenen Zeynep ve Zehra'yı Yahyalı Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. Küçük kardeşler burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Geriye sadece oyuncakları kaldı

Yangının çıktığı evin etrafı polis şeridi ile kapatılırken, evin içini İHA görüntüledi. Yoğun isin olduğu evde, küçük çocukların oynadığı oyuncuklar da görenlerin yüreğini burktu. Kaynak : İHA

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