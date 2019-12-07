Veysel İpekçi'nin meclis üyeliğine son verildi

İstanbul Güngören'de Belediye Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi meclis üyeliğinden düşürüldü.



Güngören Belediyesi'nde çalışan kişinin ayağa kalkmadığı gerekçesiyle Belediye Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi tarafından cezalandırılması tepki çekmişti.



GÖREVDEN ALINMIŞTI



Görüntünün sosyal medyada yayınlanması üzerine Belediye Başkan Yardımcısı görevinden alınmıştı.



MECLİS ÜYELİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ, ODASINA KİLİT VURULDU



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, "istifa eden şahsın belediye meclis üyeliğine devam etmesini de uygun görmüyoruz" ifadesi üzerine Veysel İpekçi'nin belediye meclis üyeliğine son verildi.



Veysel İpekçi'nin istifa etmesi de yeterli görülmeyerek meclis üyeliğinden düşürülmesine karar verildi. İpekçi'nin makam odasına da kilit vurulduğu öğrenildi.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEPKİ!



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili Sadece kendi ajandasına, kariyerine odaklanan kişilerden dava adamı olmaz. Kendi nefsine göre hareket edenlerden dava adamı olmaz.Kibir abidesi olanlardan dava adamı olmaz. Hele hele vatandaşa tepeden bakan kibir abidelerinin bu davada yeri olmaz. Milleti karşısına alan bizi de karşısına alır. İnsan gönlünü kıranların, biz de partideki görevlerinin kalemini kırarız. Yumurtadan çıkıp kabuğunu beğenmeyenler, sadece varlık sebeplerini inkar etmekle kalmaz, aynı zamanda kendi hüsranlarını da hazırlar" ifadelerini kullandı.