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MSB'den Nobel tepkisi

Milli Savunma Bakanlığı, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Peter Handke'ye verilmesini kınadı.

Güncel / 07 Aralık 2019 Cumartesi 20:22
MSB'den Nobel tepkisi

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında şunlar kaydedildi:

'2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Bosna soykırımının canisi, masum Boşnak kardeşlerimizin katili, Miloseviç'in en büyük destekçisi ve soykırımın inkarcısı Peter Handke'ye verilmesini en sert şekilde kınıyoruz. Vicdan sahibi her insanı derinden yaralayacak, Nobel ödüllerini bir kez daha tartışmalı hale getirecek bu tarihi hatadan bir an önce dönülmesini bekliyoruz.'


Milli Savunma BakanlığıNobelBoşnakNobel Edebiyat Ödülü

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