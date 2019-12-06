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Cinayet anı kamerada!

Manisa’da geçtiğimiz günlerde bir kişinin daha önceden tartıştığı şahsı sokak ortasında tabanca ile vurarak öldürdüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

3. Sayfa / 06 Aralık 2019 Cuma 18:07
Cinayet anı kamerada!
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Olay, geçtiğimiz 2 Aralık tarihinde sabah saat 08.00 sıralarında Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi İzmir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazarcılıkla uğraşan Erhan Kaya (43), Karaköy'de kurulan pazartesi pazarında tezgah açtıktan sonra bölgede bulunan bir pastaneden kahvaltı yaptı. Daha sonra tezgahının başına gitmek üzere kaldırımda yürüyen Erhan Kaya, bu sırada arkasından gelen ve daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen F.S. tarafından ensesinden vurularak öldürüldü. Erhan Kaya kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli F.S. ise olay yerinin yakınında bulunan trafik zabıtasına teslim oldu. Zanlı F.S. emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan cinayet anına ilişkin görüntüler çevredeki bir iş yerinin kamerasına da saniye saniye yansıdı. Kaynak : İHA

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KaraköyCinayetYunusemre

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