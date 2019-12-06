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Bağdat'ta göstericilere ateş açıldı!

Irak'ın başkenti Bağdat'ta kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından göstericilere ateş açılması sonucu 7 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı

Dünya / 06 Aralık 2019 Cuma 21:38
Bağdat'ta göstericilere ateş açıldı!

Irak'ın başkenti Bağdat'ta protestocuların kamp yaptığı alanın yakınlarında plakasız sivil araçlarla olay yerine gelen silahlı grubun açtığı ateş sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi de yaralandı.

Iraklılar işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. Ülkede, 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere, 25 Ekim'de yeniden başlamıştı.

GÖSTERİCİLER ATEŞ AÇILDI

Bağdat'ta hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Tahrir Meydanı'na birkaç kilometre uzaklıkta bulunan Sinek Köprüsü yakınında protestocular tarafından kullanılan 7 katlı otopark binasına kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce ateş açıldı. Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, açılan ateş sonucu 16 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.

PLAKASIZ ARAÇTAN ATEŞ AÇILDI

Görgü tanıkları, plakasız sivil araçlarla olay yerine gelen silahlı grubun önce otopark binasını molotofkokteyli atarak ateşe verdiğini, ardından binada bulunan göstericilere ateş açmaya başladığını anlattı. Silah ve çatışma seslerinin duyulduğu bölgede, gerginliğin devam ettiği kaydedildi. Irak makamlarından ise henüz olaya ilişkin resmi bir açıklama yapılamadı.

ÇatışmaTahrir MeydanıBağdatHükümet KarşıtıIrak

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