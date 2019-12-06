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Uçakla seyahat edenler dikkat! Resmen değişti

Türkiye’de Faaliyet Gösteren Hava Araçları İçin Yolcu, Bagaj, Yük ve Posta Malî Sorumluluk Sigortası Hakkında Yönetmelik’te değişikliğe gidildi

Yaşam / 06 Aralık 2019 Cuma 09:22
Uçakla seyahat edenler dikkat! Resmen değişti

Hava araçları için yolcu, yük ve posta taşımalarında yetkili kılınan taşıyıcılar ile başka bir ülkeden yetki almış taşıyıcıların taşıma sözleşmelerinden doğabilecek yolcuya, bagaja, yüke ve postaya verebilecekleri zararlara karşı yaptırmaları gereken sigortaya ilişkin teminatlarda değişikliğe gidildi.

İlgili yönetmeliğin 8’inci maddesinde bulunan teminatlar Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre Hazine ve Maliye Bakanlığı artırdı.

Buna göre, ticari olmayan ve azami kalkış ağırlığı 2.700 kg’dan daha aşağı olan hava araçlarıyla yapılan uçuşlarda yolcu başına asgari sigorta teminatı 113.100 SDR’den 128.821 SDR’ye, yolcu taşımacılığında gecikmeden dolayı taşıyıcının asgari sigorta yükümlülüğü yolcu başına 4.694 SDR’den 5.346 SDR’ye yükseltildi.

Yine aynı yönetmeliğin C bendinde yer alan ticari uçuşlarda, kayıp, zarar ve gecikme riskleri için; bagajla ilgili olarak asgari sigorta yükümlülüğü yolcu başına 1.131 SDR olan teminat 1.288 SDR’ye , yük ve postayla ilgili olarak asgari sigorta yükümlülüğü kilogram başına 19 SDR’den 22 SDR’ye çıkarılmasına karar verildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği 28/12/2019 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.

SDR NEDİR?

Özel çekme hakları, Uluslararası Para Fonu tarafından 1969 yılında meydana getirilmiş uluslararası bir rezerv para birimidir ve aynı adı taşıyan ayrı bir departmanı tarafından çıkartılır. Uluslararası likiditeyi arttırmak için IMF tarafından yaratılan özel bir uluslararası rezerv aracıdır. Bugün itibarıyla 1 SDR 7.92 Türk Lirası’na denk geliyor.

Uluslararası Para FonuHazine ve Maliye BakanlığıResmi GazeteUluslararası

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