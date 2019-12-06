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Türkiye ve Rusya'dan yeni S-400 adımı

Reuters: Rusya ve Türkiye, S-40 füze savunma sisteminin yeni bir parçasının satın alınması üzerinde aralıksız şekilde çalışıyor.

Dünya / 06 Aralık 2019 Cuma 10:28
Türkiye ve Rusya'dan yeni S-400 adımı

Reuters haber ajansı, Moskova ve Ankara'nın yeni bir S-400 anlaşması üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Reuters'ın haberi, Rus Interfax ajansının resmi yetkililerden aldığı bilgiye dayanıyor. Habere göre, Rusya ve Türkiye füze savunma sisteminin yeni partisi üzerindeki müzakereleri istikrarlı bir şekilde sürüyor.

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemi, bu yıl yaz mevsiminde Ankara'ya getirilmiş ve geçtiğimiz günlerde ilk testler gerçekleşmişti.

Füze Savunma SistemiMoskovaTürkiyeRusya

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