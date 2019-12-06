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TSK'da FETÖ operasyonu: 47 astsubay hakkında gözaltı kararı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 30'u aktif görevde 47 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 35'i gözaltına alındı.

Güncel / 06 Aralık 2019 Cuma 09:49
TSK'da FETÖ operasyonu: 47 astsubay hakkında gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada, 30'u görevde 47 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi, 38 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, örgüt mensuplarıyla ankesörlü telefonlar ile periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri, örgütle bağlantılı oldukları tespit edilen 47 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

30'u halen görevde olan şüphelilere yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara merkezli 21 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 38 zanlı yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kara Kuvvetleri

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