Tesettür Modasında Dış Giyim Trendleri

Özellikle havaların soğuduğu ve insanların kat kat giyinmeye başladığı, en şık ceket ve mont modellerinin gün yüzüne çıktığı şu günlerde, sokaklarda birbirinden güzel tesettür giyim kombinlerine rastlıyoruz.



Hazır sonbahar – kış sezonuna da girmişken, gelin tesettür modasında trend olan kadın dış giyim ürünlerine bir göz atalım.



Ferace

Ferace, tesettür modası dendiği zaman ilk akla gelen ürünlerden bir tanesi. Gösterişten uzak bir şıklık için tercih edilen, farklı parçalar ile kolaylıkla kombin yapılabilen feraceler; evden ofise, günlük gezmeden özel davetlere kadar farklı ortamlara uygun olacak pek çok modele sahip. Fermuarlı, düğmeli, klasik ya da hakim yaka, sade ya da detaylı onlarca model arasından, siz de tarzınıza uygun bir ferace kolaylıkla bulabilirsiniz.



https://www.pazarium.com.tr/ferace



Kaban

Kış aylarında sıklıkla tercih edilen klasik parçalar olan kabanlar, tesettür giyimde de oldukça popüler. Geniş bir renk yelpazesinde bulunabilen, kimi kürklü kimi sade, kimi uzun kimi kısa tasarlanan kaban modelleri, tarzına göre ister klasik, ister sportif bir şıklık için tercih edilebilir.



Parka

Parka, tesettür kadın giyim modasının bir diğer popüler parçası. Özellikle sportif bir sokak stili için tercih edilebilecek olan parka modelleri, uyumlu kazak ve jeantasarımları ile son derece şık bir görünüm kazanabilir.



Trençkot

Trençkot, özellikle de sonbahar şıklığının değişmez parçalarından. Kapüşonlu, kemerli, asimetrik kesimli modelleri ile farklı tarzlara hitap eden; ketenden jean'e ve kadifeye kadar uzanan pek çok kumaş ile üretilebilen trençkotlar, trendler ne yönde değişirse değişsin modası asla geçmeyen ürünlerden.



Kap

Kap modelleri, daha çok soğuk kış aylarında tercih edilen, konfor ile şıklığı buluşturan kadın dış giyim ürünleri. Spor – şık bir tarz için uygun olan kaplar; kürklü, sade, boydan düğmeli, kapüşonlu gibi modelleri ile günlük giyim için ideal ürünler.



https://www.pazarium.com.tr/

