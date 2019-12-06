Tepki çeken karar sonrası Bakan Gül'den açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili son dakika açıklamalar yaptı. Olayın idari ve adli yönden tüm yönleriyle araştırıldığını vurgulayan Gül, katil zanlısının açık cezaevine alınması kararıyla ilgili de, 'Sistem üzerinde çalışma yapılacaktır. Zanlının açık cezaevine alınması soruşturuluyor' diye konuştu.



KATİL ZANLISI ŞIRNAK'A GÖNDERİLDİ



Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç, tutuklandıktan sonra açık cezaevine konulmuştu. Kamuoyunda büyük tepki çeken karar sonrasında katil zanlısı, Şırnak Cezaevine gönderildi.