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Tepki çeken karar sonrası Bakan Gül'den açıklama

Adalet Bakanı Gül, Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili açıklama yaptı. Gül, katil zanlısının açık cezaevine konmasının soruşturulduğunu belirterek, "Sistem üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Siyaset / 06 Aralık 2019 Cuma 10:48
Tepki çeken karar sonrası Bakan Gül'den açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili son dakika açıklamalar yaptı. Olayın idari ve adli yönden tüm yönleriyle araştırıldığını vurgulayan Gül, katil zanlısının açık cezaevine alınması kararıyla ilgili de, 'Sistem üzerinde çalışma yapılacaktır. Zanlının açık cezaevine alınması soruşturuluyor' diye konuştu.

KATİL ZANLISI ŞIRNAK'A GÖNDERİLDİ

Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç, tutuklandıktan sonra açık cezaevine konulmuştu. Kamuoyunda büyük tepki çeken karar sonrasında katil zanlısı, Şırnak Cezaevine gönderildi.

Katil ZanlısıAdalet Bakanı

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