USD (Alış - Satış) : 5,75 - 5,76 EURO (Alış - Satış) : 6,38 - 6,39

Selahattin Demirtaş'ın ailesi kaza geçirdi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde içinde eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın babası ve yakınlarının bulunduğu minibüs kaza yaptı. Kazada Demirtaş’ın babası, annesi ve kız kardeşinin de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 06 Aralık 2019 Cuma 14:09
Selahattin Demirtaş'ın ailesi kaza geçirdi
Video için tıklayın

Kaza, TEM Otoyolu Çorlu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyarete giden yakınlarının bulunduğu 34 ZN 6617 plakalı minibüs, Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Mahallesi’nde sağ arka lastiğin patlaması sonucu bariyerlere çarptı. Kazada içinde 6 kişinin bulunduğu minibüsteki 5 kişi yaralandı. Yaralanan Demirtaş’ın babası Tahir, annesi Sadiye, avukat olan kız kardeşi Aygül ile diğer 2 yakını, önce Çorlu Devlet Hastanesine, ardından özel Çorlu Reyap Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan da hastaneye gelerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

EdirnePervin Buldan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

Erdoğan ABD'ye gitmeli mi?

Mehmet Orhan
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı