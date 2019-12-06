Ölüme sürükleyen iğrenç olayda ifadeler ortaya çıktı

Geçtiğimiz Mart ayında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Ahmet Emre Yıldır'ın ailesi, akrabaları olan Vedat Tarhan'ın oğullarına 9 yaşından 18 yaşına kadar cinsel istismarda bulunduğunu iddia ederek Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.



Şikayet dilekçesinde aile şu iddialara yer verdi: “2002-2003 yıllarında çalışma amacıyla Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine göç eden 68 yaşındaki Vedat Tarhan, akrabalık sebebiyle Yıldır ailesinin yanına yerleşti. İlerleyen dönemde Tarhan, gece herkes uyuduğunda o zaman 9 yaşında olan Ahmet Emre Yıldır'ın yattığı çekyatta yanına sokularak cinsel istismarda bulunmaya başladı.



Sonraki zamanlarda eylemlerini arttıran Tarhan, farklı yöntemlerle istismarlarına devam etti. Yaklaşık 1 yıl süren istismarlar Tarhan'ın iş nedeniyle Çorlu'daki işinden ayrılması ile sona erdi. Tarhan, yaz aylarında ailesiyle birlikte Yeniçiftlik'teki yazlıklarına geldiğinde, Yıldır'a yönelik cinsel istismar içerikli hareketlerine devam etti. Yıldır, ailesiyle birlikte Tarhan'ın Enez'deki yazlığına gittiklerinde cinsel istismar içerikli istismar eylemlerine maruz kaldı. Ancak korktuğu için bu durumdan kimseye bahsedemedi. Tarhan'ın cinsel istismar içerikli eylemleri Yıldır 18 yaşına gelene kadar devam etti. Yıldır, 2011-2012 yıllarında Trakya Üniversitesi'nde okuyorken, Tarhan'ın tehdidiyle Kemalköy'deki evine gitti ve burada rızası olmadan cinsel ilişkiye girildi. Ardından askere giden Yıldır, psikolojik sorunlar yaşayınca Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. 9 yaşından beri yaşadıklarını ailesine anlatma kararı alan Yıldır, yaşadıklarını ailesine anlattı. Tarhan ile yüzleşmek ve elinde delil olmasını isteyen Yıldır, ablalarıyla birlikte Edirne'ye geldi. Ardından ablalarının yanından ayrılan Yıldır, Tarhan'ın yanına giderek yaptıkları görüşmeyi ses kaydına aldı. Tarhan, bahsi geçen ses kaydında işlediği tüm suçlara ilişkin tüm olayları itiraf etti.”



“Tecavüz etmedim, masaj yaptım'



Ahmet Emre Yıldır, ailesi ve avukatıyla birlikte ses kaydını da yanlarına alarak Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına Vedat Tarhan hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusuna rağmen hiçbir şekilde ifadeye çağrılmayan Yıldır, bunalıma girerek 15. katta bulunan evlerinin camından atlayarak intihar etti. İntiharın ardından harekete geçen Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı Tarhan'ın ifadesini aldı. Tarhan ifadesinde, Yıldır ailesiyle çok sık görüştüklerini ancak üzerine atılan suçlamalarını kabul etmediklerini belirterek, “Sadece o gün ve ertesi gün Emre'ye masaj yaptım” dedi.



'Kaçma ve delilleri karartma şüphesi bulunmuyor'



Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanan Yıldır hakkında, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı” suçundan hazırlanan iddianame Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 8 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleşen ilk duruşmaya tutuklu yargılanan sanık Vedat Tarhan, Tekirdağ Kapalı Cezaevinden SEGBİS ile bağlandı. “Kaçma ve delilleri karatma şüphesi bulunmayışı” nedeniyle tahliye edildi.



İtiraz edildi, tutuklandı



Yıldır'ın ailesi, avukatları Merve Uçanok aracılığıyla tahliye kararına itiraz etti. Bunun üzerine mahkeme, Vedat Tarhan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince kent merkezindeki iskelede kimlik kontrolü sırasında gözaltına alınan Tarhan'ın, sevk edildiği infaz savcılığında SEGBİS sistemiyle Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ifadesi alındı.



“Sesler bana ait ama kabul etmiyorum'



Mahkeme heyeti ses kaydında yer alan seslerin Tarhan'ın kendisine ait olup olmadığını sorması üzerine Tarhan, seslerin kendisine ait olduğunu ancak psikolojik baskı altında bulunduğunu belirterek, bu soruya daha fazla cevap vermeyeceğini söyledi.



Ses kaydında yer alan ve Tarhan'a ait olan sözleri hakkında da soru soran mahkeme heyetine Tarhan, “ben tutanağı kabul etmiyorum” dedi.



Mahkeme heyeti tutuklu sanık Tarhan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.



Avukattan tiyatral anlatım



Davanın ikinci celsesi dün Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.



Yıldır'ın sanık Tarhan ile arasında geçen 25 dakika 33 saniyelik ses kaydını, Yıldır'ın avukatı Merve Uçanok, tiyatral anlatım olarak gerçekleştirdi. Bir ilke imza atan avukat Uçanok, Tarhan ve Yıldır'ın konuşmalarını birebir olarak mahkeme heyetine seslendirdi.



Mahkeme heyeti, Çanakkale Cezaevinde tutuklu bulunan Vedat Tarhan'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, 3. celseyi 10 Mart 2020 tarihine erteledi. Kaynak : İHA

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