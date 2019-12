Güngören Belediyesi'nde 'ceza' skandalında Başkan Yardımcısı görevden alındı

Güngören Belediyesi'nde belediye başkan yardımcısı kendisini görüp ayağa kalkmadı diye belediye çalışanı bir gence skandal bir ceza verdi. Belediyede her gördüğünün önünde ayağa kalkma cezası verilen gencin görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından başkan yardımcısına tepki yağdı. Güngören Belediyesi Başkanı Bünyamin Demir, cezayı veren yardımcısının istifasının alındığını duyurarak, “Mesai arkadaşımız ve Güngören halkından özür dileriz.” İfadelerini kullandı.



'NEDEN BENİ GÖRÜNCE AYAĞA KALKMIYORSUN'



AK Partili Güngören Belediye Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi, mesai saatinin bitimine dakikalar kala belediyedeki bir ofise girdi.



İpekçi, aynı ofiste işlem yaptıran, belediyenin kadrolu şoförü E.T.'ye kendisini görüp ayağa kalkmadığı gerekçesiyle “Beni tanımadın mı? Neden beni görünce ayağa kalkmıyorsun?” diye çıkıştı. 30 yaşındaki E.T., “Başkanım sizin olduğunuzu fark etmedim.” dedi. Buna karşın İpekçi, “Peki öyle olsun gel bakalım.” diyerek E.T.'yi çağırdı.



İŞSİZ KALMAKTAN KORKTUĞU İÇİN TALİMATA UYDU



Başkanlık katındaki koridora çıkan Başkan Yardımcısı İpekçi, bir odadan aldığı sandalyeyi koridorun başındaki çocuk tuvaletinin bulunduğu bölüme koydu. Şoför E.T.'ye dönen İpekçi, “Bundan sonra burada oturacaksın. Buradan geçen herkese selam verip ayağa kalkacaksın.” diye talimat verdi. İşe gelen şoför E.T. ise; kovulup işsiz kalkmaktan korktuğu için çaresiz bir şekilde koridordaki sandalyede oturup mesaiye başladı.



ÇALIŞANLARIN TEPKİ GÖSTERMESİ ÜZERİNE DURUM BELEDİYE BAŞKANINA İLETİLDİ



Veysel İpekçi'yi gördükçe ayağa kalkan E.T.'yi mesai arkadaşları teselli etmeye çalıştı. Birkaç çalışanın tepki göstermesi üzerine durum telefonla, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir'e iletildi.



SKANDALA İMZA ATAN BAŞKAN YARDIMCISI GÖREVDEN ALINDI



Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cezayı veren başkan yardımcısının istifasının alındığını duyurdu.



Demir yaptığı açıklamada, ''Belediyemizde bugün meydana gelen üzücü olaydan dolayı ilgili başkan yardımcımızın istifası alınmıştır. Mesai arkadaşımız ve Güngören halkından özür dileriz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.'' ifadelerini kullandı.



'DAVAMIZ ADINA UTANÇ VERİCİ'



AK Parti eski Adıyaman milletvekili Mehmet Metiner, Twitter hesabından, Güngören Belediyesi'nde yaşanan skandalı paylaştı.



Metiner, olaya ilişkin, 'Bu fotoğraftaki AK Partili gencimiz, AK Parti Güngören ilçe teşkilatında belediye başkan yardımcısının önünde kalkmadığı gerekçesiyle ertesi gün çalıştığı belediyede her gördüğünün önünde kalksın diye işte bu şekilde cezalandırılıyor' ifadelerine yer verdi.



'Davamız adına utanç verici bir uygulama… Gereği acilen yapılmalı…' diyen Metiner, belediye çalışanının bir sandalyede otururken çekilmiş fotoğrafını da paylaştı..



ŞAMİL TAYYAR: KALDIR BAŞINI KOCA ADAM!



AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar da yaşananlara tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Tayyar, ''Enes kardeşim, koca adam. Kaldır, eğme başını. Seni tuvalet önünde o sandalyeye mahkum edenler, toplumun vicdanına hapsoldular. Bilesin, seni seviyoruz.'' ifadelerini kullandı.



MELİH GÖKÇEK: BÖYLE BİR KİŞİYİ AK PARTİLİ KABUL ETMİYORUM



Skandal olaya bir tepkide Melih Gökçek'ten geldi. Gökçek, sosyal medya üzerinden olayın fotoğraflarını paylaşarak 'Kendisine ayağa kalkmadı diye tuvalet önünde nöbet tutturmak ne demek? Böyle bir kişiyi AK Partili kabul etmiyorum. Bu adam derhal Güngören Belediyesi'nden istifa etmeli. İstifa etmiyorsa atılmalı... Acilen sonuç bekliyoruz' ifadelerini kullandı. Kaynak : Takvim