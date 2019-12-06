Etek boyu ölçüp öğrencilere hakaretler yağdıran müdür açığa alındı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Siirt Kurtalan Anadolu Lisesinde kaydedildiği iddia edilen ses kaydında, öğrencisine pantolon ve etek boyundan dolayı eleştiride bulunan okul müdürünün açığa alındığını duyurdu. Söz konusu ses kaydının sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen MEB, kamuoyunu bilgilendirmek için bir açıklama yayımladı.



MEB tarafından yapılan açıklama şu şekilde:



“Siirt Kurtalan Anadolu Lisesinde, Okul Müdürü tarafından bir öğrenciye ‘psikolojik şiddet uygulandığı ve hakaret edildiği' iddiasıyla ilgili, bahse konu olan Okul Müdürü açığa alınmış olup konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır.” Kaynak : İHA

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