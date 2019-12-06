Cezası yükseldi! Artık bin lira...

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan kanun teklifi ile birlikte 320 lira olan kumar oynayanlara verilen ceza bin TL'ye yükseltildi.



İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeler içeren teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.



Kanun, başlıca şu düzenlemeleri içeriyor:



İhracatçılara verilen hususi damgalı pasaport hakkı süresi de 2 yıldan 4 yıla çıkarılıyor. Ad ve soyad değişikliğiyle ilgili iş ve işlemler, 3 yıl boyunca mahkeme kararı aranmaksızın il ve ilçe idare kurullarınca yürütülmeye devam edilecek. Genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen adlar mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilecek. Terörle mücadele görevinde kaybolan, alıkonulan emniyet personelinin aileleri, personel hakkında gaiplik kararı verilinceye kadar personelin aylıklarını alabilecek, her türlü sosyal hak ve yardımlardan yararlanabilecek. 2. sınıf emniyet müdürünün bir üst rütbeye terfi için en az bekleme süresi 1 yıldan 2 yıla çıkarılıyor. Bulundukları rütbede 5 yıl terfi edemeyen emniyet amiri ve emniyet müdürlerinin görev süresi 4 yıl uzatılabilecek. Komiser yardımcılığına atanmak için gerekli olan '45 yaşından gün almama' şartı kaldırılıyor. İhtiyaç halinde polis çevik kuvvet yanı sıra diğer emniyet personeli de geçici olarak başka illerde görevlendirilebilecek. Denizli, Malatya, Elazığ ve Afyonkarahisar'daki depremlerden zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla düzenleme yapılacak. Dernekler Kanunu'nda yapılan değişiklikle 'şehit' ve 'gazi' kelimeleri izinle kullanılabilecek kelimeler arasına alınacak. Kumar oynayanlara verilecek idari para cezası bin Türk lirasına yükseltiliyor. Uyarıcı ve eğitici mahiyetteki yayınlar arasına uyuşturucu ve zararlı alışkanlıklar ile mücadele, trafik, yol ve yolcu güvenliği, suçun önlenmesi, afet yönetimi, nüfus hizmetleri ve düzensiz göçle mücadele gibi konular eklenecek.