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Bursa'dan gelen görüntü kan dondurdu!

Türkiye, kalbinden bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir cinayetini konuşurken Bursa'dan gelen görüntü kan dondurdu.

3. Sayfa / 06 Aralık 2019 Cuma 12:28
Bursa'dan gelen görüntü kan dondurdu!

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüde uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen bir kişi, uyuşturucu satmasını istediği kadının bu isteğini geri çevirmesi üzerine şiddete başvuruyor.

KAÇMAK İSTESE DE BAŞARILI OLAMADI

Dakikalarca gözü dönen zanlının şiddetine maruz kalan talihsiz kadın, kaçmak istese de başarılı olamadı. Çevredekilerin şikayeti üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Polis EkipleriUyuşturucu

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