USD (Alış - Satış) : 5,75 - 5,76 EURO (Alış - Satış) : 6,38 - 6,39

Amanoslar'da EYP patlaması sonucu 2 asker yaralandı

Hatay'ın İskenderun ilçesi Amanos Dağları'nda el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 3 asker yaralandı.

Güncel / 06 Aralık 2019 Cuma 11:58
Amanoslar'da EYP patlaması sonucu 2 asker yaralandı

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerinin Amanos Dağlarının İskenderun ilçesine bağlı Sarıseki Mahallesi, Değirmendere Yaylasında yaptığı arazi arama tarama faaliyeti sırasında daha önceden tuzaklanmış EYP infilak ettirildi. Patlamada 3 asker yaralandı.

Yaralı askerler ambulanslar ile İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı askerlerden ikisinin durumun ağır olduğu öğrenildi.

İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, hastaneye gelerek yaralı askerler hakkında bilgi aldı. Bu sırada vatandaşlar Kaymakam Yönden'e "Askerimiz iyi mi" diye sordu. Kaymakam Yönden ise "İyi" karşılığını verdi. Kaymakam Yönden, basın mensuplarına da yaralı askerlerin sağlık durumuyla ilgili olarak "Sıkıntı yok" dedi.
Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı bildirildi.
Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Terör ÖrgütüAmanos Dağları

loading...

YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

Erdoğan ABD'ye gitmeli mi?

Mehmet Orhan
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı