Teknolojinin insanların hayatını daha kolay bir hale getirmek için geliştirdiği ürünlerin başında gelen ve tıptan eğitime, otomotivden inşaat hizmetlerine kadar farklı pek çok alanda efektif bir şekilde değerlendirilme imkânı bulunan 3D yazıcı ve kalem modelleri; üretim yapma, prototipleme ve tasarlama için kullanılan ürünlerdir.



Sanal ortamlarda tasarlanan herhangi bir ürünün filamentler yardımıyla elle tutulabilecek bir halde üretilmesini mümkün kılan 3D yazıcılar vedüşünülen ürünü 3 boyutlu bir şekilde çizmeyi sağlayan3D kalemler, artık hayatın her alanında insanların karşısına çıkmaktadır. Peki 3D yazıcılar ve 3D kalemler nerelerde ve nasıl kullanılır?

İşte bu soruların ve daha fazlasının cevabı bu yazıda sizleri bekliyor!



3D Yazıcılar ve Kalemler Nasıl Kullanılır?

Hammadde olarak filamentlerden faydalanılan ve bu sayede dayanıklı ürünler ortaya çıkarmayı mümkün kılan 3D yazıcı ve 3D kalem modelleri, print işlemine izin verildikten sonra ısı yardımıyla filamentleri eritmekte ve istenilen ürünü tasarlamaya başlamaktadır. Daha kompleks bir tasarıma sahip olan 3D yazıcı modelleri, sanalda tasarlanan ürünlerin yazıcıya gönderilmeleri ve sonrasında katmanlı imalatlarınınyapılmaları ile devam eder. “Nozzle” diye adlandırılan kafa bölgesinin ısınması neticesinde filamentlerin eriyerek istenilen şekli almasını mümkün kılan 3 boyutlu yazıcı modelleri, ürünü katman katman işlemekte ve katı formda ortaya çıkarmaktadır.



3D kalem modelleri ise, herhangi bir modellemeye ihtiyaç duymadan elde basit bir şekilde kullanılan ve istenilen şekilde yönlendirilen ürünlerdir. Hayal edilen ürünleri anlık olarak üretmeyi sağlayan 3 boyutlu kalemler, 3D yazıcılardan daha kolay bir kullanıma sahip oldukları için özellikle de hobi amaçlı sık tercih edilmektedir. Üzerinde yer alan tuşlara basıldığındafilamentleri eritecek sıcaklığı sağlayan ve havada hareket ettirilerek tasarımlar oluşturmaya yardımcı olan 3 boyutlu kalemler, güç kaynağına bağlı bir şekilde çalışmaktadır.



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3D Yazıcılar ve Kalemler Nerelerde Kullanılır?

Özellikle de son dönem yapılan üretimler ve geliştirmeler ile sağlık alanında pek çok yeniliğin önünü açan 3D yazıcı modelleri; bunun yanı sıra biblo ve benzeri ürünlerin hızlı bir şekilde üretilmelerini, mimari olarak tasarlanan yerlerin taslak halinde yazdırılmalarını ve seri üretime geçilecek olan ekipmanların prototiplerinin hazırlanmalarını sağlayan kullanışlı ürünlerdir. Hayallerde yer alan ürünleri sanal ortamda tasarlayarak gerçeğe dönüştürmek için kullanılan 3D yazıcılar, ayrıca hobi amaçlı da değerlendirilebilirler.

3 boyutlu yazıcı modellerinden daha farklı bir tasarıma sahip olan ve yazıcıya oranla daha basit bir şekilde kullanım imkânı bulunan 3D kalem modelleri de, çocukların ve yetişkinlerin hayal ettikleri ürünleri pratik ve hızlı bir biçimde tasarlamalarına olanak sağlamaktadır. Daha çok bireysel üretimlerde ve hobi amaçlı çalışmalarda değerlendirilen 3 boyutlu kalemler, el becerisinin ön plana çıktığı ve bu beceriye göre tasarımların şekillendiği kullanışlı ürünlerdir.



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