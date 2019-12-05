'Yemekten yarım saat önce su için'

VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Mergen, kilo vermek isteyenlere 10 temel öneride bulundu. Su içmenin kesinlikle ihmal edilmemesi konusunda vurgu yapan Mergen, yemeklere başlamadan yarım saat önce içilen suyun mide hacmini doldurarak daha az kalori alınmasına yardımcı olacağını söyledi.



Kilo vermek için aç kalmaya gerek olmadığını ifade eden Dyt. Mergen, kiloyu vermek kadar korumanın da önemine değindi.



Diyette yapılan en önemli yanlışlardan birisinin kararlı olmamak olduğunu dile getirerek, kilo vermek isteyen ve diyet yapanların kararlı olarak kendilerine zaman tanımaları konusunda da bilgilendirdi. Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Mergen, günde 6 saatten az uyumanın gün içerisinde daha fazla kalori almaya sebep olduğunu belirterek, günde en az 6 en fazla 8 saat uyumaya da özen gösterilmesi gerektiğini söyledi.



Su içmeyi kesinlikle ihmal etmeyin



Kilo vermek için aç kalmaya gerek olmadığını belirten Mergen, kiloyu vermek kadar korumanın da önemli olduğunu söyleyerek, 'Su içmek metabolizma hızınızı arttırıp, harcadığınız enerjiyi arttıracağından kilo vermenize yardımcı olur. Ayrıca iştah kontrolü sağlamanız açısından da oldukça önemlidir. Yemeklere başlamadan yarım saat önce içilen su mide hacminizi dolduracağı için daha az kalori almanızı sağlayacaktır. Sağlıklı beslenmeyle birlikte tüketilen su, hem kilo verme hem de verilen kiloyu koruma açısından son derece önemlidir. Kilo vermek için aç kalmanıza gerek yok. Öncelikle şunu bilmelisiniz ki, kiloyu vermek kadar korumak da önemlidir. O yüzden kilo verirken amacınız aç kalmak değil, bunu sürdürebilmek olmalı. Ne yazık ki, aç kalarak verilen kilolar hem kısa zamanda geri alınıyor hem de sağlıksız bir kilo kaybı oluyor. Ayrıca uzun süre aç kalmak, kan şekeri düşmesine bağlı olarak tatlı ihtiyacınızı arttırabilir ve gün sonunda istemeden de olsa o tatlıyı yemek zorunda kalabilirsiniz' dedi.



Düzenli uyuyun ve kararlı olun



VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Derya Mergen, 'Diyette yapılan en önemli yanlışlardan biri de kararlı olmamaktır. Canınız çikolata istediğinde bir miktar tüketip sonra da diyetin nasılsa bozulduğunu düşünüp pes etmeyin. Kararlı olun, kendinize zaman tanıyın. Onu tüketmiş olsanız dahi kaldığınız yerden devam edebileceğinizi bilin. Sağlıklı beslenme, bir hayat tarzıdır. Tabii ki arada kaçamaklar olacaktır. Önemli olan sizin kararlı olmanızdır. Yapılan çalışmalar, günde 6 saatten az uyumanın gün içerisinde daha fazla kalori almaya sebep olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, az uyumak kadar fazla uyumak da kilo alma açısından risklidir. O yüzden ideal olarak günde en az 6 en fazla 8 saat uyumaya özen göstermelisiniz' diye konuştu.



Hareketli yaşamı alışkanlık haline getirin



Mergen, 'Kilo vermek isteyenlerin en büyük yanlışlarından biri de olağanüstü besin aramaktır. Bitki çayları, zayıflama kürleri, popüler olan bir besin derken siz de vücudunuz da yorulacaktır. Yapmanız gereken şey, sağlıklı beslenmeyi ve hareketli yaşamı hayatınızda alışkanlık haline getirmek olmalıdır. Mutlaka lifli gıdalar tüketin. Lifli gıdalar, hem sindirim sisteminizi rahatlatacak hem de uzun süre tokluk sağlayıp daha fazla kalori almanızın önüne geçecektir. Liften fakir beslenen kişilerde kabızlık, şişkinlik, ödem gibi şikâyetler daha fazla gözlenmektedir. Hareket edin, hareket etmek, daha fazla kalori yakmanızı sağlayarak kilo vermenizi kolaylaştıracaktır. Ayrıca, psikolojik açıdan da rahatlama sağlayacağı için sağlıklı yaşama/diyete olan uyumunuzu arttıracaktır. Evlerinde sağlıklı gıdalar bulunduran kişiler, sağlıklı beslenmeyi daha kolay bir şekilde hayat tarzı haline getirebilmektedir. Bunun tam tersini düşündüğümüzde ise bulundurmayan kişilerin fast food tüketiminin daha fazla olduğunu söyleyebiliriz' şeklinde konuştu.



Yiyecekleri yavaş yiyin ve şekerli içeceklerden uzak durun



Yiyeceklerin yavaş yenmesi gerektiği konusunda uyaran Mergen, şekerli içeceklerden de uzak durulması gerektiğini söyleyerek, 'Son zamanlarda giderek artan şekerli içecek tüketimi obezitenin temel sebepleri arasında gösteriliyor. Bu tür içecekler, insülin direnci, diyabet, obezite, karaciğer yağlanması gibi ciddi kronik hastalıklara da yol açabiliyor. Ayrıca oldukça yüksek kalorili olmalarının yanında, şekerden zengin oldukları için kan şekeri dengesizliği yaratıp kısa zamanda açlık hissine de sebep oluyor. Yiyecekleri daha uzun sürede ve yavaş çiğneyerek yemek, daha fazla doygunluk sağlayacağından ihtiyacınız olmayan kalori alımının önüne geçecektir. Daha uzun süre tok kalmak da kilo kaybını kolaylaştıracaktır' ifadelerini kullandı. Kaynak : İHA

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