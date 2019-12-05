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Ukrayna polisi Türk tır şoförüne silah çekti

Ukrayna polisi, yolda durdurduğu Türk tır şoförüne silah çekti.

Dünya / 05 Aralık 2019 Perşembe 13:33
Ukrayna polisi Türk tır şoförüne silah çekti
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Ukrayna’da polis, Türk tır şoförünü yolda durdurup silah doğrulttu. Tır şoförü ise haklı olduğunu ispatlayabilmek için cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti.

Görüntülerde, silah doğrultan 2 polisin tır şoförüne yaptığı uyarılar ve Türk vatandaşının kendini savunduğu görülüyor.

Rusça konuşarak kendini savunan Türk şoför, “Hadi davranın silahlarınıza. Gördüğünüz gibi burası Ukrayna ve bunlar da eli silahlı polisler. Ben normal şekilde seyir halindeyken beni durdurdular. Sonra da gördüğünüz gibi silah çektiler. Bu normal mi? Türk plakalı tırları görmesinler hemen durduruyorlar ve para istiyorlar. Ne yani Türk tır şoförleri dolar bankası mı” dedi.

Kaynak : İHA

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