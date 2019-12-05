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Son iki yılda yüzde 90 azaldı!

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde havaların soğumasının ardından balıkçılar fiyatların düşmesini beklerken, her yıl bu zamanlarda rekorlar kıran palamut, önceki yıllara nazaran hayal kırıklığı yaşatmaya devam ediyor.

Ekonomi / 05 Aralık 2019 Perşembe 09:38
Son iki yılda yüzde 90 azaldı!
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Edinilen bilgilere göre, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali'ne kasım ayı itibarıyla bir ayda en çok hamsi ve sardalya girişi oldu. 2017 yılında 160 bin çift, 2018 yılında ise 400 bin çift ile rekor kıran palamut ise 2019 yılına gelindiğinde kasım ayında sadece 2 bin 300 çift ile sınırlı kaldı. Kasım ayı rakamlarına göre Bandırma Balık Hali'ne 13 bin 500 kasa hamsi, 8 bin kasa sardalya, 3 bin 500 kasa istavrit ve 3 bin adet lüfer girdi.

Ne balıkçı ne de vatandaş memnun

Havaların geç soğuması ve buna bağlı olarak balık akınının olmaması sebebiyle yüksek rakamlarda seyreden balık fiyatları vatandaşın cebini yakmaya, balık satışlarında meydana gelen düşüş ise balıkçı esnafının belini bükmeye devam ediyor. Hal esnafından Cem Tecimen, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, 'Bu yıl havaların sıcak gitmesinden dolayı balık fiyatları et fiyatları ile yarışıyor. Aralık ayına girmemize rağmen halen sabah 7-8 derece olan havalar öğleden sonra daha da ısınıyor. Suların soğukluğu da daha tam anlamıyla düzene girmedi. Böyle giderse balık fiyatlarında düşüş olmaz. Palamudun tanesini 50 TL'ye satıyoruz. Geçen sene 10 TL'den satıyorduk. Hamsinin kilosu 30 TL'ye alıcı bulurken, çinekop 10 TL'den satılıyor. Biz havaların soğumasını, vatandaş ise fiyatların düşmesini bekliyor' diye konuştu.

Kaynak : İHA

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