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Kendini asan genci annesi kurtardı

Samsun’da girdiği bunalım sonucu kendini banyoda asan genci ölümden annesi son anda kurtardı.

3. Sayfa / 05 Aralık 2019 Perşembe 17:58
Kendini asan genci annesi kurtardı
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Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrı olduğu öğrenilen 23 yaşındaki İ.Ç., girdiği bunalım sonucu önce evlerinde mutfaktaki bardakları kırdı daha sonra banyoya giderek kurdele ile kendini su borusuna astı. Oğlunun mutfaktaki bardakları kırdığı sırada evi terk edip dışarı çıkan anne Ayşe P. (40), daha sonra kendine bir zarar verebileceğini düşünerek eve geri dönüp oğlunu aramaya başladı.

Evin odalarında oğlu İbrahim’i bulamayan anne Ayşe P., banyoyu kontrol ettiğinde oğlunun kendini kurdele ile tavandaki demir su borusuna astığını görünce büyük panik yaşadı. Oğlunu, mutfaktan aldığı bıçakla kurdeleyi keserek ölümden kurtaran anne Ayşe P., 112’den yardım istedi. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İ.Ç., tedavi altına alındı. Hastanede gözyaşı döken anne Ayşe P. güçlükle sakinleştirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Kaynak : İHA

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