Google kurucuları işi bıraktı

Bundan tam 21 yıl önce 4 Eylül 1998 tarihinde Larry Page ve Sergey Brin tarafından Amerikalı girişimcilerinin olmazsa olmazı bir garajda kurulan Google, günümüzde dünyanın en değerli teknoloji firmaları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıllarda yeni bir yapılandırmaya giderek Alphabet’i kuran ve şirketin bünyesinde yer alan teknoloji ve internet devi, bugün ilginç bir haber ile gündeme geldi.



Google’ın kurucularından olan Larry Page ve Sergey Brin işi bıraktıklarını açıkladı. Larry Page ve Sergey Brin artık Google’da aktif olarak çalışmayacak. Ancak Google’ın CEO ve başkanlık görevleri yürüten bu ikili sadece yönetim kurulunda söz sahibi olacak.



Kurucuların neden işlerini bıraktığı henüz net olarak bilinmiyor. Yaklaşık olarak 45 yaşında olan bu ikilinin ailerlerine ve kişisel yaşamlarına daha fazla zaman ayırmak için şirketten ayrıldıkları söyleniyor.



Alphabet cephesinden ise Larry PageSergey Brin’in görevlerini bırakması ile firmanın artık daha sade ve şeffaf bir şekilde yönetileceği şeklinde bir açıklama geldi.



Bu ikilinin CEO ve başkanlık görevlerini bırakmasının ardından muhtemelen Alphabet kendi içerisinde daha şeffaf bir yapılanmaya gidecek. Tek bir kişinin sorumluluğunda olacak olan Google, bu sadeleşme ile daha rahat bir şekilde rapor sunacak gibi görünüyor.