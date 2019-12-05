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Başkent'te sahte içki üretiminde kullanılan 24 ton etil alkol ele geçirildi

Ankara'da yılbaşı öncesinde piyasaya sürülmek üzere sahte içki üretilen bir depoya polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda sahte içki üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ile 24 ton etil alkol ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

3. Sayfa / 05 Aralık 2019 Perşembe 07:12
Başkent'te sahte içki üretiminde kullanılan 24 ton etil alkol ele geçirildi
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Başkentte bir depoya düzenlenen baskında, sahte içki üretiminde kullanılan 24 ton etil alkol ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yenimahalle ilçesinde ''merdiven altı'' tabir edilen bir depoda hijyenik olmayan koşullarda sahte içki üretildiğini tespit etti.

Depoya yapılan baskında, sahte içki üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ile 24 ton etil alkol ele geçirildi.

Plastik su depoları içinde bulunan etil alkol ile diğer malzemelerin, yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek üzere sahte içki üretiminde kullanıldığı belirlendi.

Operasyonda gözaltına alınan B.Ç. ve Ö.A'nın, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. Kaynak : AA

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Sahte İçkiEmniyet MüdürlüğüYılbaşı

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