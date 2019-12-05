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Azil soruşturmasında son durum!

ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi'ne, "Başkanımızdan azlin maddelerini yazmaya başlamalarını talep ediyorum" çağrısında bulundu.

Dünya / 05 Aralık 2019 Perşembe 22:05
Azil soruşturmasında son durum!

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil soruşturmasına ilişkin, 'Bugün, Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi başkanımızdan azlin maddelerini yazmaya başlamalarını talep ediyorum.' dedi.

Pelosi, düzenlediği basın toplantısında, Trump'a yönelik azil sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'TRUMP GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANDI'

Sözlerine, 'Bugün, (Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi) başkanımızdan azlin maddelerini yazmaya başlamalarını talep ediyorum.' ifadesiyle başlayan Pelosi, azil sürecine devam etmekten başka çareleri olmadığını belirtti.

ABD'de kimsenin hukuktan üstün olmadığını vurgulayan Pelosi, 'Başkan Trump, kendi siyasi kazancı için, ulusal güvenliğimizi hiçe sayarak görevini kötüye kullanmıştır. Trump'ın eylemleri anayasanın ciddi bir ihlalidir. ' değerlendirmesinde bulundu.

'DEMOKRATLAR BENİ HİÇBİR ŞEY OLMAMASINA RAĞMEN SUÇLAYACAKLAR'

Öte yandan Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Pelosi'nin açıklamalarına sert tepki gösterdi.

'Hiçbir şey yapmayan radikal sol Demokratlar, beni 'hiçbir şey olmamasına rağmen' suçlayacaklarını açıkladılar.' ifadesini kullanan Trump, Rusya soruşturmasından umduğunu bulamayan Demokratların, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı iki görüşmeye sarıldıklarını belirtti.



'BİZ KAZANACAĞIZ'

Trump, 'Bu durum, azil sürecinin bundan sonraki başkanlara karşı da rutin bir şekilde kullanılabileceğini gösteriyor. Kurucu Babaların aklındaki bu değildi. İyi olan şey şu ki Cumhuriyetçiler hiç olmadığı kadar birlik olmuş durumdalar. Biz kazanacağız.' ifadesini kullandı.

Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi azil soruşturması kapsamında ilk oturumunu dün yapmıştı.

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