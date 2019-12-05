USD (Alış - Satış) : 5,75 - 5,76 EURO (Alış - Satış) : 6,37 - 6,39

Aşçılık öğrencilerinden 7 bölgeden lezzet

Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı öğrencileri, “7 Bölge 7 Şehir 7 Lezzet” adı altında şehirlerin kültürel değerlerini tanıttı.

Eğitim / 05 Aralık 2019 Perşembe 11:43
Aşçılık öğrencilerinden 7 bölgeden lezzet

“7 Bölge 7 Şehir 7 Lezzet” etkinliği, Toros Üniversitesi 45 Evler Kampüsü bahçesinde gerçekleşti. Etkinliğe çok sayıda akademisyen, öğrenci ve idari personel katıldı.

Etkinlikte, aşçılık bölümü öğrencileri, Türkiye'nin 7 bölgesinden yöresel lezzetleri sundu.

Etkinlikte açılış konuşması yapan Toros Üniversitesi Aşçılık Bölümü Öğretim Görevlisi Kamuran Öztop, “Otel, Lokanta İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı olarak ‘7 Bölge 7 Şehir 7 Lezzet' etkinliğimizi gerçekleştirdik. Bu etkinliğimizi ‘Genel Turizm ve Mutfakta Tanıtım ve Satış Geliştirme Dersi' kapsamında yürüttük” dedi.

Öğretim Görevlisi Didem Demir ise, “Etkinlikte Aşçılık Programı öğrencilerimizle kültürel değerlerimizi anmak ve bütün öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize göstermek adına çok güzel bir şekilde hazırlandık. Sunumlarımızı yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Öğretim Görevlisi

loading...

YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

Erdoğan ABD'ye gitmeli mi?

Mehmet Orhan
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı