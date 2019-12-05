Aşçılık öğrencilerinden 7 bölgeden lezzet

“7 Bölge 7 Şehir 7 Lezzet” etkinliği, Toros Üniversitesi 45 Evler Kampüsü bahçesinde gerçekleşti. Etkinliğe çok sayıda akademisyen, öğrenci ve idari personel katıldı.



Etkinlikte, aşçılık bölümü öğrencileri, Türkiye'nin 7 bölgesinden yöresel lezzetleri sundu.



Etkinlikte açılış konuşması yapan Toros Üniversitesi Aşçılık Bölümü Öğretim Görevlisi Kamuran Öztop, “Otel, Lokanta İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı olarak ‘7 Bölge 7 Şehir 7 Lezzet' etkinliğimizi gerçekleştirdik. Bu etkinliğimizi ‘Genel Turizm ve Mutfakta Tanıtım ve Satış Geliştirme Dersi' kapsamında yürüttük” dedi.



Öğretim Görevlisi Didem Demir ise, “Etkinlikte Aşçılık Programı öğrencilerimizle kültürel değerlerimizi anmak ve bütün öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize göstermek adına çok güzel bir şekilde hazırlandık. Sunumlarımızı yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.



Kaynak : İHA

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