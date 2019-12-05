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Aliyev parlamentoyu feshetti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan parlamentosunu feshetme kararı aldı. Erkene alınan genel seçim 9 Şubat 2020'de yapılacak.

Siyaset / 05 Aralık 2019 Perşembe 16:00
Aliyev parlamentoyu feshetti

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, 5. dönem parlamentoyu fesheden Aliyev, erken genel seçimlerin 9 Şubat 2020'de yapılmasını kararlaştırdı.

Azerbaycan'da, iktidar partisi Yeni Azerbaycan Partisinin (YAP) isteği üzerine parlamento, parlamentonun feshedilmesi ve erken genel seçim yapılması için Cumhurbaşkanı Aliyev'e başvurmuştu.

Aliyev, başvuruyu Anayasa Mahkemesine sunmuş, mahkeme, parlamentonun feshedilmesinin anayasaya uygun olduğunu açıklamıştı.

Azerbaycan'da parlamento seçimleri 1 Kasım 2015'te yapılmış ve Cumhurbaşkanı Aliyev'in genel başkan olduğu YAP, 125 üyeli mecliste 71 sandalye kazanarak çoğunluğu elde etmişti. Bir sonraki parlamento seçiminin Kasım 2020'de yapılması bekleniyordu.


Kaynak : AA

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