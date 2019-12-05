USD (Alış - Satış) : 5,75 - 5,76 EURO (Alış - Satış) : 6,37 - 6,39

Aktaş Gölü dondu

Ardahan iliyle Gürcistan sınırında bulunan Aktaş Gölü buz tuttu.

Yaşam / 05 Aralık 2019 Perşembe 15:21
Aktaş Gölü dondu

Hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte oluşan ayaz 2392 hektar alana sahip olan Aktaş Gölü’nün yüzeyinin tamamen buzla kaplanmasına neden oldu.

Geçtiğimiz yıllarda gölün daha erken buz tuttuğunu söyleyen vatandaşlar, bu sene havaların sıcak geçmesi nedeniyle gölün ancak buz tuttuğunu söylediler.

Son iki gündür etkili olan soğuk hava nedeniyle Aktaş Gölü’nün donduğunu söyleyen Çıldırlılar, “Daha önceleri hayvanlarımız burada su içiyorlardı. Şimdi donduğu için tehlikeli. Buz kütlesi kalınlaştıktan sonra buzu kırarak yine buradan su içmelerini sağlayacağız” dedi.

Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

Erdoğan ABD'ye gitmeli mi?

Mehmet Orhan
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı